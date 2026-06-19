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Cestu střeží barokní krystal velkého Santiniho

Domácí
Řidiči, kteří do Bobrové na Žďársku přijíždějí ve směru od Zvole, si božích muk u silnice sotva stihnou všimnout. Turistická trasa k nim nevede, a tak zůstává drobná stavba trochu stranou pozornosti. Neprávem. Jedná se totiž o barokní klenot, jehož autorem je legendární architekt Jan Blažej Santini.
video: iDNES.tv
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