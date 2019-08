VIDEO: Cestující v Plzni se dočkali tří nových klimatizovaných tramvají Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cestující v Plzni se dočkali tří nových klimatizovaných tramvají

Cestujícím v plzeňských tramvajích se uleví. Alespoň některým. Do ulic totiž vyrazí tři nové plně klimatizované vozy. Do konce roku by jich mělo po městě jezdit celkem devět. Nasazovány budou zejména na linku číslo 1.

video: iDNES.tv