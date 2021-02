VIDEO: Komunitní centrum Vlašim se již brzy otevře Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Komunitní centrum Vlašim se již brzy otevře

25 let pomáhají lidem v nouzi a postupně tak proměňují svůj region v lepší místo pro život. Důstojné zázemí, ve kterém by mohli své služby nabízet, ale doposud chybělo. Charita ve středočeské Vlašimi se proto rozhodla vybudovat nové komunitní centrum, které poskytne velkorysé prostory jak pro vzájemné setkávání, tak i pro sociální služby a projekty, které provozuje. Svým klientům i široké veřejnosti by se mohlo otevřít v průběhu léta. Komunitní centrum roste díky dotacím a darům dárců.

video: Arcidiecézní charita Praha