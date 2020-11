VIDEO: Před 170 lety se narodila Charlotte Garrique Masaryková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před 170 lety se narodila Charlotte Garrique Masaryková

První dáma Československa se narodila v americkém Brooklynu v roce 1850. Jejich početná rodina čítala jedenáct dětí a Charlotta byla třetí nejstarší. Otec Rudolph Pierre Garrigue byl bohatý obchodník a matka Charlotte Lydia roz. Whiting se hrdě hlásila k předkům, kteří připluli do Ameriky mezi prvními evropskými přistěhovalci. S Tomášem Masarykem se seznámila na návštěvě v roce 1876. O dva roky později se v New Yorku vzali. Do Prahy se přestěhovali v roce 1881 po pobytu ve Vídni.

video: iDNES.tv