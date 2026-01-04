Chátrající hotel Orlice v Týništi koupilo město
Kdysi tu bývaly plesy, u vstupu fungovala restaurace a v hotelových pokojích se střídali turisté, obchodní cestující a pracovní návštěvy místních průmyslových podniků. Hotel Orlice, někdejší Panský dům, je se svým secesním průčelím už víc než celé století dominantou Mírového náměstí v Týništi nad Orlicí. Ještě nedávno byl v soukromých rukou. Když se radnice dozvěděla, že chátrající objekt je na prodej, přispěchala s nabídkou. Město nechtělo, aby v něm realitní podnikavci zřídili ubytovnu.
