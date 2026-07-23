Poblázněný Cheb. Festival nového cirkusu hostí špičkové tuzemské umělce
23. 7. 2026 10:22 Domácí
Už po třinácté žije Cheb festivalem nového cirkusu a pouličního divadla Letní bláznění. Začal ve středu a potrvá do soboty. Je tradiční součástí letního programu města a Karlovarského kraje a spojuje historii, výjimečné umění a zábavu.
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Poblázněný Cheb. Festival nového cirkusu hostí špičkové tuzemské umělce
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