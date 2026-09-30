Chlapci napadli muže u něj doma
Policie řeší případ skupiny dětí a mladistvých, která v Ústí nad Labem napadla dospělého muže. Parta si útok natočila, video se následně začalo šířit na sociálních sítích. Podle ředitele ústecké policie Jindřicha Holečka se ve skupině pohybují lidé ve věku zhruba od sedmi do osmnácti let, on sám by je však neoznačil za dětský gang.
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