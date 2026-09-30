Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chlapci napadli muže u něj doma

Domácí | KRIMI
Policie řeší případ skupiny dětí a mladistvých, která v Ústí nad Labem napadla dospělého muže. Parta si útok natočila, video se následně začalo šířit na sociálních sítích. Podle ředitele ústecké policie Jindřicha Holečka se ve skupině pohybují lidé ve věku zhruba od sedmi do osmnácti let, on sám by je však neoznačil za dětský gang.
video: Krimi zprávy CNN Prima News
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:35

V olomoucké zoo už budují unikátní akvárium pro žraloky a rejnoky
Domácí
30. 9. 2026 17:24
00:35

Musk se přeřekl z AI na „SI“. Trump ho za to poplácal po ruce
Zahraniční
30. 9. 2026 17:02
00:39

Hradec Králové zvažuje koupi budovy lékařské fakulty
Domácí
30. 9. 2026 16:58
01:51

Chlapci napadli muže u něj doma
Domácí
30. 9. 2026 16:50
01:33

Útočícího pilota zadrželi Saúdové a vyslíchají ho, řekl Netanjahu
Zahraniční
30. 9. 2026 16:40
06:08

Advokát Jelínek si odpyká 3,5 roku za navedení k únosu. Co se stalo s přepadeným, zůstáva nejasné
Krimi
30. 9. 2026 16:40
01:32

Kwaśniewski přijel do Olomouce převzít Cenu Listů Pelikán
Domácí
30. 9. 2026 16:22
01:41

Superdebata - Praha - byty
Domácí
30. 9. 2026 16:06
03:04

Posuďte slib, že pohlídáme Babiše, až na konci volebního období, říká Macinka
Domácí
30. 9. 2026 15:28
04:06

Superdebata - spící primátor
Domácí
30. 9. 2026 15:24
00:53

Silnice smrti na Novojičínsku zmizí z mapy
Domácí
30. 9. 2026 15:20
01:00

Nová cesta v Jablůnce vedla přes hřiště, silničáři ho proto „přeložili“
Domácí
30. 9. 2026 15:04
02:17

Padáme, potřebujeme pomoc! Cestující letu do Izraele zažili krvavé drama
Zahraniční
30. 9. 2026 14:50
00:55

U tureckého pobřeží objevili tisíce starověkých artefaktů
Zahraniční
30. 9. 2026 14:46
04:57

Zbrojovka opustila domov před 25 lety, boj o návrat za Lužánky nyní sílí
Domácí
30. 9. 2026 14:16
00:35

Střelba na poliklinice v Pardubicích. Policie pátrá po uprchlém muži
Krimi
30. 9. 2026 14:04
03:00

Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, vyčetl premiérovi Babišovi Rakušan
Domácí
30. 9. 2026 13:54
01:44

Horor na letu do Izraele. Pilot chtěl havarovat, cestující ho pomohli přemoct
Zahraniční
30. 9. 2026 12:48
00:35

Ve Splitu vylovili loď, na níž zemřeli 4 Češi
Zahraniční
30. 9. 2026 11:42
00:34

Veselá kráva se po sto letech přestala smát
Zahraniční
30. 9. 2026 10:56

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×