Chlapec na Příbramsku vylezl na stožár vysokého napětí, zabila ho elektřina
5. 6. 2026 7:42 Domácí
K tragické nehodě došlo ve čtvrtek podvečer v obci Chotilsko na Příbramsku. Nezletilý chlapec tam zemřel po zásahu elektrickým proudem. Vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie, sdělila iDNES.cz její středočeská mluvčí Michaela Richterová.
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