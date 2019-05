VIDEO: Video chlapce, který oslavuje novou protézu tancem, uchvátilo svět Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když bylo Ahmadu Rahmánovi osm měsíců, ocitl se společně se svou rodinou uprostřed nelítostných bojů mezi afghánskými vládními silami a Talibánem. Přestože on i jeho sourozenci vyvázli z téměř osmnáct let trvajícího konfliktu živí, Ahmada zasáhla do nohy kulka a následovala amputace. Nyní dostal chlapec novou protézu a od té doby neustále tančí.

video: Mulkara Rahimi/ICRC