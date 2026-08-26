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Chotěboř otevřela jedinečný sportovní komplex

Domácí
Devítitisícová Chotěboř na Havlíčkobrodsku otevřela sportovní areál, kterým se jen tak někdo pochlubit nemůže. „Mám od několika lidí potvrzeno, že je to nejkomplexnější sportoviště na Vysočině a v mnoha dalších krajích,“ podotkl starosta Ondřej Kozub z ODS. Město jeho vybudování přišlo na 85 milionů korun.
video: iDNES.tv
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