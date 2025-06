VIDEO: Chotěboř otevřela nové dopravní hřiště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chotěboř otevřela nové dopravní hřiště

Česko je evropská velmoc v počtu dopravních hřišť. V celé republice jich dnes slouží 285. To zatím poslední se otevřelo v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Tak hustou síť jich jiný evropský stát nemá. Podle expertů se to projevuje i v běžném provozu. Za dobu, co se využívají, rapidně ubylo usmrcených a zraněných dětí při nehodách.

video: iDNES.tv