Chotěboř po desítkách let dostaví sportovní areál

Trvalo to desítky let. Nyní se zdá, že se obyvatelé nejen devítitisícové Chotěboře na severu Havlíčkobrodska konečně dočkají. Město zahájilo dostavbu a modernizaci sportovního areálu. Nová hřiště a sportoviště by lidé měli mít možnost využívat za čtrnáct měsíců. Stavební práce vyjdou na 75 milionů korun.

