Policisté hlídali místo střelby v Chřibské, na jejich auto spadl vánoční strom
19. 1. 2026 21:46 Domácí
Obec Chřibská na Děčínsku v pondělí zažila hned dva dramatické momenty. Kolem desáté hodiny se v obci odehrála tragická střelba, kvůli které zemřeli dva lidé. Jeden ze zemřelých byl samotný střelec, kterého policie eliminovala. Později pak spadl policistům na auto vánoční strom. Při pádu stromu nebyl nikdo zraněn.
