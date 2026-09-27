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Chrlice si půjčily z magistrátní kasy na koupi domu od rodiny místostarosty

Domácí
Ještě před rokem byla budova v brněnských Chrlicích na ulici pojmenované po místním rodákovi a slavném fyzikovi Ernstu Machovi v soukromých rukou. Letos objekt s tamním hostincem koupila místní radnice. Jenže na tomto kroku nebyla jasná shoda a na úhradu si nyní městská část půjčuje.
video: iDNES.tv
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