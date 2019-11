VIDEO: Chystá se velká investice do Letiště Václava Havla v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chystá se velká investice do Letiště Václava Havla v Praze

Pražské letiště bude rozšiřovat druhý terminál, hotovo by mělo být do roku 2028. Investici za 16 miliard korun schválilo ministerstvo financí. Další rozvojové projekty, včetně nové paralelní dráhy, bude stát řešit později podle aktuální situace na trhu. Na tiskové konferenci to řekli zástupci vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO)

video: iDNES.tv