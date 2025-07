VIDEO: V Číhošti leží geografický střed republiky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Číhošti leží geografický střed republiky

Co byl Číhošťský zázrak, si vybaví snad každý. Malá obec nedaleko Ledče nad Sázavou vešla zinscenovaným procesem s páterem Toufarem na konci 40. let minulého století ve známost. Atrakci z trochu jiné oblasti pak získala před dvěma desítkami let. Na okraji vesnice leží geografický střed České republiky.

video: iDNES.tv