Cílem je zastavit zdražování dálničních známek, řekl poslancům ministr
10. 9. 2026 14:44 Domácí
Poslanci projednávají ve druhém čtení novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní návrh, který připravil ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik, ruší každoroční valorizaci jejich cen. „Cílem je zastavit zdražování dálničních známek,“ řekl poslancům Bednárik.
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