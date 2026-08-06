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Číňan učí, jak má fungovat hybrid. Chery Tiggo 7 překvapuje

Domácí
Na první pohled působí Chery Tiggo 7 trochu hračkovitě a nenápadně. Nenechte se ale zmást. Za necelých tři čtvrtě milionu korun vám Čína servíruje auto, které je smontované s péčí, jakou by mu mohl leckterý evropský konkurent závidět. Jeho nejsilnějším trumfem je plug-in hybridní poháněcí soustava.
video: iDNES.cz
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