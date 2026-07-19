Legitimizujete diplomacii rukojmích, nařkl Hřib Okamuru. Ten se hájí českými zájmy
19. 7. 2026 14:44 Domácí
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib v nedělním duelu na CNN Prima NEWS kritizoval plánovanou cestu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) do Číny. Reagoval tak na nedávné zadržení českého občana v Číně, které podle něj přímo souvisí s odhalením čínského špiona v Praze. Okamura jakoukoliv spojitost odmítá a cestu hájí ekonomickými zájmy.
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Legitimizujete diplomacii rukojmích, nařkl Hřib Okamuru. Ten se hájí českými zájmy
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