Cirkus v ulicích Prahy baví lidi v karanténě

Divadelní soubor Cirk La Putyka vyrazil do ulic Prahy, aby rozveselil obyvatele v karanténě. V době epidemie nemohou provozovat jako ostatní umělci svoji činnost, proto o sobě chtěli dát vědět a také si připomenout to, co je nejvíce baví a naplňuje. Do ulic vyrazili s živou kapelou i trampolínou.

video: AP