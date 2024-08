VIDEO: Covid přežila necelá polovina českých cirkusů. Rodinný cirkus Wertheim jede dál Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Covid přežila necelá polovina českých cirkusů. Rodinný cirkus Wertheim jede dál

Když se Josef Wertheim narodil, zamířil z porodnice přímo do cirkusu, který se stal jeho domovem. Už jeho rodiče, prarodiče i praprarodiče takto žili. Josef je nedílnou součástí 6. generace artistů, kteří podlehli podmanivému kouzlu tohoto krásného ale těžkého života. Mluví pěti jazyky, které se naučil na cestách. Třeba do školy chodil krom Česka taky v Itálii a Francii. Pravidelně pak jezdí na hostování do Německa. Jeho žena pochází z Rumunska. Kočují s nimi i jejich děti (18 a 8 let), které s nimi vystupují. Posledních deset let si Werthaimovi plní svůj sen o vlastním rodinném cirkusu, ve kterém dělají všichni všechno, a i když je to těžší než v klasickém angažmá, jsou za tuhle šanci rádi. Dosud nejtěžší zkouška přišla během covidové pandemie, kdy nesměli hrát ani cestovat. Podle Josefových propočtů přečkala koronavirovou pandemii necelá polovina ze třiceti českých cirkusů. Jejich rodinný cirkus, patří k těm šťastnějším. Dál křižují krajinou a s oblibou zastavují i v těch nejmenších obcích, kde byste cirkusové šapitó asi ani nehledali.

video: iDNES.tv, Martin Chamer