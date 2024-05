VIDEO: Cisterna se cestou k zásahu málem převrátila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dramatickou situaci zažila posádka krajských hasičů v Liberci. Jejich cisterna málem skončila na boku po tom, co krátce po výjezdu vjela rychle do zatáčky a nebezpečně se naklonila. Jen díky pohotové reakci řidiče a bezpečnostním systémům se vůz nepřevrátil a nenarazil do blízkého hotelu.

video: Facebook