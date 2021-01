VIDEO: Pěstitel ukázal citrusový ráj na Vysočině Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pěstitel ukázal citrusový ráj na Vysočině

Jeho skleníky jsou nyní zasypané sněhem. V nich se však ukrývá subtropický ráj, jaký se v Česku u soukromých pěstitelů jen tak nevidí. Vítejte v citrusovém království! Petr Broža v Moravci na Žďársku, i když obec leží přes pět set metrů vysoko, pěstuje už více než tři dekády citrony, pomeranče, mandarinky, ale také třeba mnoho dalších hybridních odrůd. „Plody dozrávají od září, v prosinci se ochlazuje, co do té doby dojde, to otrháme. Teď je období, kdy plody jen minimálně chytají barvu. Podle vývoje počasí jim začínám přitápět začátkem února, teplotu začnu postupně zvyšovat na patnáct stupňů, abych probudil podnože,“ vysvětluje zkušený pěstitel.

video: iDNES.tv