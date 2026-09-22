ČNB vydala výroční pětitisícovku. Ve frontě čekají stovky lidí
22. 9. 2026 8:00 Domácí
Speciální pětitisícová bankovka se speciálním holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na začátek prodeje jich před centrální bankou v úterý ráno čekaly stovky. Dlouhá fronta se klikatila i u brněnské pobočky ČNB.
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