Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Na výroční pětitisícovku čekaly ve frontě stovky lidí

Domácí
Speciální pětitisícová bankovka se speciálním holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na začátek prodeje jich před centrální bankou v úterý ráno čekaly stovky. Dlouhá fronta se klikatila i u brněnské pobočky ČNB.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:37

Dánsko podepsalo s USA dohodu o Grónsku
Zahraniční
22. 9. 2026 18:24
00:37

Válka na Ukrajině skončí dříve, než si myslíte, řekl Trump v OSN
Zahraniční
22. 9. 2026 18:24
00:21

Brno zpřístupnilo obnovený Herdanův byt z první republiky
Domácí
22. 9. 2026 18:04
00:48

Mattoni rozšiřuje výrobu. V Česku ovládne distribuci oblíbené rakouské limonády
Zahraniční
22. 9. 2026 18:00
00:46

Americká F-16 se v Německu při pokusu o přistání zřítila na golfové hřiště
Zahraniční
22. 9. 2026 17:50
01:24

Drony ukazovaly na armádním polygonu své schopnosti
Domácí
22. 9. 2026 17:34
01:22

V brněnském Divadle Radost nesouhlasí s výměnou ředitele
Domácí
22. 9. 2026 17:30
00:30

Svědek promluvil o vraždě bezdomovce. Huleš se vrátil celý od krve
Krimi
22. 9. 2026 16:30
00:16

Poradna má všechna pracoviště pod jednou střechou
Domácí
22. 9. 2026 16:10
14:48

„Developer není charita.“ Kandidáti na primátora Brna se střetli kvůli bydlení
Domácí
22. 9. 2026 16:10
01:03

Předvolební akce nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice
Domácí
22. 9. 2026 15:40
00:55

Trump se zlatými nůžkami otevřel heliport u Bílého domu
Zahraniční
22. 9. 2026 15:28
05:42

Kandidáti na primátora Brna se utkali ve vědomostním kvízu
Domácí
22. 9. 2026 15:10
01:01

Krátké filmy a seriály na mobilu válcují Hollywood
Zahraniční
22. 9. 2026 15:02
02:17

Fico chce mimořádný summit EU k cenám paliv a evropské řešení situace
Zahraniční
22. 9. 2026 14:34
01:43

Novinář svědčil v kauze stíhaného exsoudce: Žádné soudní dokumenty mi nepředal
Krimi
22. 9. 2026 14:26
04:14

Soudkyně jako svědkyně. Do usnesení v kauze Čapí hnízdo nahlížely, ale odmítají, že by ho někomu daly
Krimi
22. 9. 2026 14:26
00:54

Smrtelná nehoda na Mělnicku. Řidič osobního auta nepřežil čelní náraz s nákladním
Krimi
22. 9. 2026 14:26
45:53

Prodloužení: Patrik Sedláček - Celý záznam
Sport
22. 9. 2026 14:02
00:24

Opilec chrstl maďarskému premiérovi víno do tváře.
Zahraniční
22. 9. 2026 13:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×