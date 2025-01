VIDEO: ANO už se blíží 35 procentům, roste i STAN, ve Sněmovně těsně Stačilo! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

olby by v lednu s 34,9 procenta vyhrálo hnutí ANO, oproti minulému týdnu o půl procenta vzrostlo. Druhá koalice SPOLU by získala 18,2 procenta hlasů, třetí hnutí STAN si oproti minulému týdnu rovněž polepšilo a obdrželo by 11,1 procenta. Do dolní komory by se dostala i SPD, Piráti a nově také koalice Stačilo!. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM, který uveřejnila CNN Prima NEWS.

video: CNN Prima News