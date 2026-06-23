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Coca-Cola slaví 55 let v Česku. Nahlédli jsme přímo do výroby legendárního nápoje

Domácí
Na českém trhu působí Coca-Cola už 55 let. Při této příležitosti jsme navštívili výrobní závod, kde každý den vznikají tisíce lahví a plechovek. Podívejte se, jak vypadá cesta jednoho z nejznámějších nápojů světa od výrobní linky až k zákazníkům.
video: iDNES.tv
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