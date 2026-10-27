Antverpy dobývá čokokudlanka i chobotnice
27. 10. 2026 15:26 Domácí
Nejlepší kreativní mistři čokolatiéři, kteří spojují znalost čokolády s dokonalým uměleckým cítěním, se v belgických Antverpách utkali o vítězství v prestižní soutěži World Chocolate Masters. Finále soutěže se poprvé nekoná v Paříži, ale v ikonické budově burzy v belgických Antverpách.
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