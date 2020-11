VIDEO: Hodiny strávené v ochranných oblecích jsou pro zdravotníky extrémně náročné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hodiny strávené v ochranných oblecích jsou pro zdravotníky extrémně náročné

Plicních ventilátorů i lůžek je dost. Horší je to s personálem. „Plánovat služby můžeme na pět dní do předu pak už nevíme co bude“ Potvrdil primář ARO prostějovské nemocnice.

video: Martin Hlaváček, iDNES.tv