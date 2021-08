VIDEO: Testy na covid budou dál hrazeny dětem do 18 let i těm, co se nemohou očkovat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Testy na covid budou dál hrazeny dětem do 18 let i těm, co se nemohou očkovat

Testy na covid budou nadále hrazeny ze zdravotního pojištění dětem do 18 let, lidem, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů a zdravotní pojišťovny je uhradí i lidem se započatým očkováním. Po mimořádném jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

video: ČTK