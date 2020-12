VIDEO: Plošné testování začíná, zdarma každých 5 dnů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plošné testování začíná, zdarma každých 5 dnů

Dobrovolné antigenní testování na covid-19 začne už ve středu 16. prosince. Původně ministerstvo počítalo se začátkem v pátek 18. prosince. Hrazené bude z veřejného pojištění, každý jen může absolvovat co pět dnů. Na výsledek si zájemci počkají na místě, měli by jej dostat do dvaceti minut.

video: iDNES.tv