Proč i očkovaní lidé končí na JIP?

Pandemie covidu-19 v Česku opět zrychluje. Z posledních dat vyplynulo, že naprostá většina nakažených a hospitalizovaných pacientů není očkovaná. Jinak je tomu ale u lidí starších 65-ti let, tedy v kategorii, která je z více jak 80 % naočkovaná. Právě tady se v posledních týdnech rozdíly, co do počtu hospitalizovaných, stírají. V nemocnicích totiž stále častěji končí velmi staří lidé, u kterých nejrychleji mizí ochranný efekt vakcíny.

