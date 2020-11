VIDEO: Za venkovní mejdan dostali pokuty. Pak se pohádali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za venkovní mejdan dostali pokuty. Pak se pohádali

Krátce po jedné hodině ráno jela autohlídka prověřit oznámení do Vinohradské ulice v Praze, kde měly tři osoby dostaveníčko s alkoholem. Jednalo se o pár, ke kterému se zcela náhodně připojil cizinec. Všichni dotyční si byli vědomi, že porušují v době nouzového stavu mimořádná opatření. Shodně však uvedli, že s ním nesouhlasí, proto si dali alkohol venku. Poté, co jim hlídka uložila pokuty v celkové výši 6 tisíc korun, začali se vzájemně obviňovat, kdo za to vlastně může. Jen díky přítomnosti strážníků mezi nimi nedošlo k fyzické potyčce.

video: MP Praha