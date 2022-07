VIDEO: V pondělí začne očkování čtvrtou dávkou proti covidu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Od pondělí se budou moct lidé starší osmnácti let nechat očkovat proti covidu-19 čtvrtou dávkou vakcíny. Uvedl to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Doporučené to je především lidem nad 60 let a dospělým s přidruženými nemocemi. Podle ministra navíc zažívá Česko letní covidovou vlnu.

video: iDNES.tv