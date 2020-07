VIDEO: CovidPass umožní lidem účast na různých akcích, vysvětloval Prymula Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

CovidPass umožní lidem účast na různých akcích, vysvětloval Prymula

Roman Prymula na tiskové konferenci vysvětlil výhody CovidPassů. „Zásadní výhoda tohoto průkazu je, že byste s ním měli být schopni se zúčastnit různých akcí. Je zde myšlenka, že lidé s tímto průkazem by se hromadných akcí mohli zúčastnit,“ popsal vládní zmocněnec. Pas by podle něj měl i zjednodušit cesty do zahraničí.

video: iDNES.tv