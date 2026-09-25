Crash testy pod dozorem akademiků, pomohou analyzovat reálné nehody
25. 9. 2026 8:54 Domácí
Sérii crash testů, tedy testů simulujících dopravní nehodu, provádějí vědci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (VUT). Na parkovišti u Ostrovačic na Brněnsku za dva dny nabourají 12 automobilů, mezi nimi i jeden elektromobil. Jejich cílem je získání nových dat pro analýzy skutečných dopravních nehod.
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