Bankovní dan by přinesla 14 miliard do rozpočtu, myslí si Hamáček

Sociální demokracie poprvé řekla, jak přesně má vypadat „bankovní daň“, o níž vyjednává s hnutím ANO. Mělo by jít podle šéfa strany Jana Hamáčka o odvod z bankovních aktiv. Z objemu aktiv do 50 miliard korun by banka odvedla 0,05 procenta, do 100 miliard korun 0,1 procenta, do 300 miliard korun by šlo o 0,2 procenta a nad tuto částku o 0,3 procenta.

video: Josef Kopecký, iDNES.cz