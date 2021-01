VIDEO: Lidem v karanténě dávejme 250 korun denně, navrhla ČSSD Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přimět lidi, aby se nevyhýbali karanténě, chce sociální demokracie tím, že by po tu dobu dostávali příspěvek 250 korun denně. Má je to přesvědčit, aby zůstali doma a aby dál nešířili covid-19. Problém je totiž v tom, že se lidé snaží zamlčovat své kontakty i fakt, že mají nějaké zdravotní potíže, nebo že se dostali do kontaktu s osobou, která má covid-19.

video: iDNES.tv