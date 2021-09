VIDEO: ČSSD zkouší prosadit dřívější odchod do penze pro těžké profese Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ČSSD zkouší prosadit dřívější odchod do penze pro těžké profese

Ještě před volbami do Sněmovny zkouší ČSSD na poslední chvíli prosadit předčasné odchody do důchodu pro těžké profese. „Za každých deset odpracovaných let o rok dříve do důchodu,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

video: ČTK