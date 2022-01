VIDEO: ČSÚ: Češi zestárli, ženy jsou podle statistiky chytřejší Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V České republice za deset let přibylo obyvatel. Loni jich bylo 10,5 milionu, tedy o 87 600 víc. Průměrnému obyvateli je 42,7 roku, zestárl o 1,7 roku. Ukázalo to Sčítání lidu, domů a bytů 2021, jehož první výsledky ve čtvrtek prezentují zástupci Českého statistického úřadu. To se konalo v první polovině loňského roku a poprvé proběhlo převážně online.

video: ČTK