VIDEO: Osud Gerty Schnirch ožívá ve dvoudílném televizním filmu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Osud Gerty Schnirch ožívá ve dvoudílném televizním filmu

Filmová klapka odstartovala natáčení dvoudílné adaptace románu Vyhnání Gerty Schnirch, které vzniká v mezinárodní spolupráci České televize, společnosti Negativ, HBO a ARTE. To potrvá až do konce června. Příběh inspirovaný románem Kateřiny Tučkové přibližuje osud dívky z českoněmecké rodiny, která se po druhé světové válce stává obětí divokého odsunu. Zachycuje nejen tragické události spojené s odsunem brněnských Němců, ale také jejich dlouhodobé důsledky, které hlavní hrdinka nese po celý život.Hlavní roli Gerty Schnirch, kterou sledujeme od jejích sedmnácti až do sedmdesáti let, ztvární dvě herečky. Mladou Gertu hraje Barbora Váchová, a tu starší Milena Steinmasslová. V roli Gertiných rodičů uvidíme Kristýnu Badinkovou a známého německého herce Johanna von Bülowa.

video: iDNES.tv