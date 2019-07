VIDEO: V Olomouci se rodí nový most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Olomouci se rodí nový most

Dvě betonárny jedou naplno, třetí je pro jistotu připravená v záloze a už od brzkého rána najíždějí do centra Olomouce domíchávače plné betonu. Navozit ho sem za jediný den musí zhruba čtrnáct tisíc kubíků, stavaři z něj vytvoří mohutnou nosnou konstrukci nového mostu na jinak velmi frekventované Komenského ulici. Starý most před časem zbourali kvůli budování protipovodňových opatření, betonování mají naplánované až do noci.

video: iDNES.tv