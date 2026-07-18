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Čtveřice kamarádů založila v Kaplici pivovar Habakuk

Domácí
Potkali se v jedné třídě na střední škole ve Veselí nad Lužnicí, kde studovali technologii potravin a učili se i vařit pivo. Devětadvacetiletí přátelé Václav Šrajer, Aleš Boubelík, Vlastimil Nohejl a Josef Hladík potom zamířili za prací a do škol, po letech se však znovu sešli na jihu Čech a loni 30. dubna uvařili v Kaplici na Krumlovsku první várku piva Habakuk.
video: iDNES.tv
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