Čtvrtníček v hlavní roli. V Brně vzniká film Až na ten konec dobrý
24. 11. 2026 11:34 Domácí
V prostředí brněnské hvězdárny za účasti režiséra Milana Šteindlera i herců v čele s Petrem Čtvrtníčkem a Vandou Chaloupkovou se dnes natáčel nový snímek s názvem Až na ten konec dobrý.
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