VIDEO: Čtyřdvéřové kabriolety Škoda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čtyřdvéřové kabriolety Škoda

Kabria se dvěma páry dveří obvyklá nejsou. Zrovna se značkou Škoda se za posledních patnáct let představily hned dva. Jeden to dotáhl do zakázkové výroby, druhý dělal parádu před pár dny na obřím tuningovém srazu.

video: iDNES.cz