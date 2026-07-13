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Čtyřicet pařících mladíků v Brně poskakovalo v kašně ze 17. století

Domácí | KRIMI
Sobotní Karaoke na náměstí organizované skupinou Game of life rozdovádělo některé účastníky natolik, že skočili do kašny Parnas na Zelném trhu. Kašna se při tom předloni opravovala, rekonstrukce vyšla na necelých dva a půl milionu korun.
video: Game of Yolo
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