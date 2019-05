VIDEO: Na návštěvě u Čtyřlístku. Jak bydlí Fifinka, Piňda, Myšpulín a Bobík Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U příležitosti padesátého výročí vydání prvního čísla komiksu Čtyřlístek se od května do září koná v Muzeu hlavního města Prahy výstava nazvaná 50 let s Čtyřlístkem. Podívejte se, co vás v expozici čeká.

video: Jiří Pánek, Tomáš Grach, iDNES.tv