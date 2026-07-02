Čtyřmetrový drátěný pes Slávek putoval ze Zlína do Telče
2. 7. 2026 15:40 Domácí
Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova prospektu ve Zlíně, se stěhoval. Ráno ho pracovníci zlínské Krajské galerie výtvarného umění naložili jeřábem na tahač, který ho odvezl do Telče, kde si pobude minimálně do ledna.
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