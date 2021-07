VIDEO: Čtyřsetkilový zvon z Cítolib odvezli na opravu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čtyřsetkilový zvon z Cítolib odvezli na opravu

Poškozený, více než 400 kilogramů těžký zvon z věže kostela sv. Jakuba Většího v Cítolibech na Lounsku ve středu snesl jeřáb a přemístil ho do přistavené dodávky. O pár minut později se památka vydala na cestu za nutnou opravou. „Na první pohled má poškozenou korunu, kde chybí tři ramena. Zbytek uvidíme až po demontáži hlavice. Dalším zásadním zásahem bude navaření zvonoviny ve věnci. V místě, kde tluče 500 let srdce, dochází k zeslabení stěny, a pokud by byla překročena určitá hranice, mohl by zvon puknout,“ popsal stav zvonařský mistr Petr Rudolf Manoušek s tím, že oprava by měla být hotová za dva až tři měsíce. Kvůli poškození hlavice zvonu ve stolici, došlo v minulosti k připevnění zvonu pomocí náhradního upínacího systému, který ale neumožňuje otáčení zvonu o 90 stupňů, jak je běžné, aby jeho srdce nebilo stále do stejného místa.

video: iDNES.tv