Cyklisté v Brodě se místo polňačky dočkají dvou nových úseků stezek
24. 10. 2025 7:20 Domácí
Cyklisté se v Havlíčkově Brodě dočkají dalších úseků nových stezek. Dělníci začali s budováním poslední části, která dosud chyběla k propojení Klanečné s městem. Radnice zároveň uzavřela dohodu s provozovatelem betonárny u Lidické ulice. Protáhnout tak bude moci cyklostezku, která už roky vede odnikud nikam.
